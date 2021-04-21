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بعد تنصيبه قائدًا.. تعرف على كشف حساب محمد صلاح مع منتخب مصر

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 05:30 م
محمد صلاح
محمد صلاح
أمل الحلفاوي
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استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على منح شارة قيادة الفراعنة للدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على حساب عمرو السولية، بعد الاتفاق مع اللاعبين على ذلك.

محمد صلاح يأتي رقم 4 في ترتيب قادة المنتخب وفقًا لمبدأ الأقدمية، حيث يأتي أولا عمرو السولية لاعب الأهلي، ويليه أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، ثم محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي.

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر

خاض محمد صلاح صاحب الـ28 عامًا، 69 مباراة، مع منتخب مصر الأول لكرة القدم، سجل خلالهم 43 هدفًا، وصنع 22 هدفًا آخرين.

يشار إلى أن أول مباراة خاضها مع المنتخب المصري الأول، كانت عام 2011 أمام منتخب سيراليون والتي انتهت بخسارة المنتخب الوطني بثنائية مقابل هدف، في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

فيما لعب آخر مباراة أمام جزر القمر، الشهر الماضي وانتهت بفوز المنتخب المصري بنتيجة 4-0، وسجل خلالها هدفين، في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

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منتخب مصر محمد صلاح ليفربول صلاح حسام البدري

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