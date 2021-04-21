كومان يفتح النار على الاتحاد الأوروبي

وجه رونالد كومان، مدرب برشلونة، انتقادات حادة لسلطات كرة القدم، اليوم الأربعاء، مع استمرار أزمة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم رغم واقع توقف خطط تأسيسه في الوقت الحالي.





وأعلن 12 ناديا كبيرا، من بينها برشلونة، تأسيس دوري السوبر يوم الأحد، قبل أن ينهار المشروع بسبب انسحابات متتالية عقب انتقادات حادة من المشجعين وتدخل السياسيين.





وشن كومان، الذي يستعد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني يوم الخميس، هجوما لاذعا ضد الاتحاد الأوروبي (اليويفا) ورابطة الدوري الإسباني، وقال إن هناك حاجة لإجراء تعديلات تتعلق بخوض مباريات أقل.





وقال كومان في مؤتمر صحفي:" أتفق مع جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عندما يتعلق الحديث بعدد المباريات التي يخوضها اللاعبون على مدار الموسم، هذا عدد ضخم جدا".





وأضاف:" يتحدث الجميع عن دوري السوبر ودوري الأبطال، لكن اليويفا لا يهتم بعدد المباريات التي يخوضها اللاعبون".





وأشار:" الشيء الوحيد الذي يهتم به هو المال، في رابطة الدوري الإسباني هذا هو الحال أيضا، انظروا إلى جدول المباريات، غدا سنلعب الساعة العاشرة مساء، نحن نحتاج إلى حماية اللاعبين".





وقال كومان إنه حدث نقاش بينه وبين خوان لابورتا، رئيس برشلونة، عن دوري السوبر الأوروبي، لكنه رفض الحديث عن موقف النادي من المشاركة.





وأضاف المدرب الهولندي:" هناك الكثير من الأزمات وأفضل حل هو عدم الحديث كثيرا الآن، لا أحد يعرف ما سيحدث، ما أريده أنا هو ما يصب في مصلحة هذا النادي".





وتابع:" لست المتحدث باسم النادي، وظيفتي الاستعداد للمباريات، نحتاج إلى معرفة كيف ستسير الأمور، نريد فقط أفضل شيء في مصلحة النادي لكن إذا كان هناك من يجب عليه الحديث عن هذا الأمر، فهو الرئيس".





ومع ذلك أكد كومان أنه يتفق مع رأي مدافعه جيرار بيكي الذي كتب على تويتر:" كرة القدم للجماهير اليوم أكثر من أي وقت مضى".





ونال برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا منذ أيام ويتأخر بخمس نقاط في الدوري عن أتليتيكو مدريد المتصدر لكنه يملك مباراة واحدة مؤجلة، ويدرك أنه سيحصد اللقب إذا فاز بمبارياته المتبقية في ظل أنه سيلعب مباراة قمة أمام صاحب الصدارة.





وقال كومان:" هناك ضغط دائم من أجل الفوز في برشلونة. نحتاج إلى الفوز والقتال على الألقاب. كنا بعيدين في خلال مرحلة ما، لكن الآن نحن نحتاج إلى إظهار أن بوسعنا إحراز اللقب".



