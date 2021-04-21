أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التأهل لربع نهائي الكونفدرالية

قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إنه سعيد للغاية بالفوز على نكانا بهدف دون مقابل وضمان التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشددا على أن الفوز والثلاث نقاط شيء مهم للغاية لإنهاء مرحلة والبدء في مرحلة أخرى بمشوار البطولة القارية.

أضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة بأن بيراميدز حضر لزامبيا من أجل الفوز والتأهل، مشددا على أن التأهل هو المهم للغاية واللعب في نهار رمضان أمر صعب للغاية وأهنئ اللاعبين على هذه الروح والأداء المميز في ظل تلك الظروف الصعبة.

شدد المدرب على أنه كان من المهم إغلاق صفحة كأس الكونفدرالية في هذا التوقيت والتركيز في مباريات الدوري المصري الممتاز خاصة وأن الفريق مرتبط بمواجهات غاية في الصعوبة وأمامه مهمة اللعب كل ٣ أيام وكان يجب إغلاق صفحة أفريقيا والتركيز في الدوري المحلي.

أوضح المدير الفني بأن تأخر الفوز رغم السيطرة على مجريات اللقاء يعود لأن الفريق كان يتعجل التسجيل وكذلك هناك خصم لديه فرصة للفوز والتأهل، كما أن أرضية الملعب لم تكن على المستوى المطلوب وأثرت كثيرا في الأداء، وأشكر مجددا اللاعبين على الأداء القوي وتحدي صيام رمضان واللعب نهارا والآن علينا التركيز في الدوري.