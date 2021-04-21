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عاجل - الأهلي يحسم موقفه من إذاعة مباراة سموحة
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 05:35 م
علي نبوي
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قرر محمود الخطيب رئيس النادي السماح بإذاعة مبارة الأهلي وسموحة في الدوري والمقرر اقامتها مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الأهلي we السلام".
كما وافق أيضًا على وجود إعلانات الرعاة بملعب المبارة، وجاء قرار رئيس الأهلي في ضوء تفويضه من قبل مجلس الإدارة بإتخاذ مايلزم بشأن الأزمة الطارئة مع شركة بريزنتيشن بخصوص المستحقات المالية المتأخرة للنادي.
وعقب تلقي النادي خطابًا تتعهد فيه الشركة بحل مشكلة المستحقات المتأخرة للأهلي وبشكل نهائي خلال جلسة مشتركة الأسبوع المقبل، وقبل انطلاق أول مباراة قادمة تكون مملوكة للنادي.
كما جاء قرار رئيس الأهلي حرصًا على المصلحة العامة ولأحقية جمهور الأهلي في متابعة فريقه وتقديرًا لشركة بريزنتيشن باعتبارها احدى الشركات الوطنية التي تؤدي دورًا مهما في الإستثمار الرياضي.
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