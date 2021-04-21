عاجل - الأهلي يحسم موقفه من إذاعة مباراة سموحة





قرر محمود الخطيب رئيس النادي السماح بإذاعة مبارة الأهلي وسموحة في الدوري والمقرر اقامتها مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الأهلي we السلام".





كما وافق أيضًا على وجود إعلانات الرعاة بملعب المبارة، وجاء قرار رئيس الأهلي في ضوء تفويضه من قبل مجلس الإدارة بإتخاذ مايلزم بشأن الأزمة الطارئة مع شركة بريزنتيشن بخصوص المستحقات المالية المتأخرة للنادي.





وعقب تلقي النادي خطابًا تتعهد فيه الشركة بحل مشكلة المستحقات المتأخرة للأهلي وبشكل نهائي خلال جلسة مشتركة الأسبوع المقبل، وقبل انطلاق أول مباراة قادمة تكون مملوكة للنادي.





كما جاء قرار رئيس الأهلي حرصًا على المصلحة العامة ولأحقية جمهور الأهلي في متابعة فريقه وتقديرًا لشركة بريزنتيشن باعتبارها احدى الشركات الوطنية التي تؤدي دورًا مهما في الإستثمار الرياضي.



