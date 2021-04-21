Advertisements

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من إذاعة مباراة سموحة

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

قرر محمود الخطيب رئيس النادي السماح بإذاعة مبارة الأهلي وسموحة في الدوري والمقرر اقامتها مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الأهلي we السلام".

كما وافق أيضًا على وجود إعلانات الرعاة بملعب المبارة، وجاء قرار رئيس الأهلي في ضوء تفويضه من قبل مجلس الإدارة بإتخاذ مايلزم بشأن الأزمة الطارئة مع شركة بريزنتيشن بخصوص المستحقات المالية المتأخرة للنادي. 

وعقب تلقي النادي خطابًا تتعهد فيه الشركة بحل مشكلة المستحقات المتأخرة للأهلي وبشكل نهائي خلال جلسة مشتركة الأسبوع المقبل، وقبل انطلاق أول مباراة قادمة تكون مملوكة للنادي.

 كما جاء قرار رئيس الأهلي حرصًا على المصلحة العامة ولأحقية جمهور الأهلي في متابعة فريقه وتقديرًا لشركة بريزنتيشن باعتبارها احدى الشركات الوطنية التي تؤدي دورًا مهما في الإستثمار الرياضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سموحة الأهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

عاجل. مباراة الأهلي وسموحة مهددة بعدم البث التلفزيوني

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - حقيقة عدم إذاعة مباراة الأهلي وسموحة

منذ ساعتين

هل ينقذ الدوري الروسي نجم برشلونة ؟

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن المنشآت المخالفة للاجراءات الاحترازية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

صفقة مدوية.. سفاح البريميرليج يقترب من برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «الجوكر»

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من إذاعة مباراة سموحة

منذ نصف ساعة

سموحة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 3 ساعات

جالطة سراي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

بريزنتيشن تقدم رعاة الأهلي الجدد في حفل ١٥ نوفمبر

بريزنتيشن سبورتس تعلن عن رعاة الأهلي الجدد

إعلانات الرعاة الجدد تزين "التتش" قبل لقاء الساورة

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم

عاجل.. انتهاء أزمة الأهلي وبريزنتيشن

الأهلى يتفهم موقف "بريزنتيشن"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:11 م

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من إذاعة مباراة سموحة

05:35 م

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

03:01 م

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

01:35 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «الجوكر»

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر