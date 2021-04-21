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الشروط والجوائز.. تفاصيل مسابقة "المجددون" الرمضانية لأئمة وواعظات الأوقاف

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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أطلقت وزارة الأوقاف مسابقة مفتوحة للأئمة والواعظات وغيرهم، تحت عنوان "المجددون" وذلك في إطار المسابقات الرمضانية التي تطلقها الوزارة في شهر رمضان من كل عام، وتخصص من أجلها جوائز قيمة للفائزين.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" تفاصيل مسابقة "المجددون" الرمضانية لأئمة وواعظات الأوقاف وغيرهم:

- مسابقة "المجددون" هي مسابقة رمضانية كبرى، تطلقها وزارة الأوقاف، خلال شهر رمضان الحالي.

- تتضمن المسابقة 20 سؤالا في الدين والثقافة واللغة العربية.

- المسابقة مفتوحة للأئمة والواعظات وغيرهم.

- الفائز بالمركز الأول من الأئمة، تكون جائزته إيفاد شهر رمضان 1443هـ وشهادة تقدير.

- الفائزة بالمركز الأول من الواعظات تكون جائزتها المشاركة في الإشراف على أول بعثة حج وشهادة تقدير.

- الفائز الأول من غير الأئمة والواعظات، سحصل على جائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير.

- يشترط للمركز الأول الحصول على 75% على الأقل من درجات المسابقة.

- تقدم المسابقة 5 جوائز تفضيلية، قيمة كل جائزة 5 آلاف جنيه وشهادة تقدير، بشرط الحصول على 65% على الأقل من درجات المسابقة.

- كما تقدم المسابقة 20 جائزة، قيمة كل منها ألفا جنيه.

- التسجيل والاشتراك في المسابقة وإرسال الإجابات، يكون عبر الرابط التالي: (https:docs.google.com...1ZORUHMyDXGhiuvcJ...viewform).

- سيتم إعطاء كل مشترك رقما، طبقًا لأسبقية التسجيل، ثم ترسل الإجابات مجتمعة مع رقم التسجيل في نهاية المسابقة على نفس الرابط.

- سيتم تحميل الأسئلة بدءًا من يوم الجمعة المقبل الموافق 11 رمضان 1442 هـ.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الأوقاف مسابقة رمضانية مسابقة المجددون رمضان 1442

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