إحباط ترويج 17 طن عسل نحل مجهول المصدر بالجيزة





وبتفتيش المصنع تم ضبط (17 طن و200 كيلو جرام "عسل نحل – شمع عسل نحل – سكر جلوكوز" – عبوات منتج نهائى – كمية من العبوات والأغلفة – ماكينة تغليف").



جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، وتشديد الرقابة على أسواق التصنيع والتداول.



قامت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتوجيه حملة تموينية مُكبرة أسفرت جهودها عن ضبط المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج عسل النحل، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غربي الجيزة، لقيامه بإستخدام "عسل جلوكوز" مغشوش وغير صالح للإستهلاك الآدمى في عملية التصنيع ووضع علامات تجارية وهمية "خلافًا للحقيقة" مسببًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.