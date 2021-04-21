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نشرة حوادث الفجر: التحقيق مع عاطل لاتجاره في مخدر الهيروين بالوراق

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأربعاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

التحقيق مع عاطل لاتجاره في مخدر الهيروين بالوراق

باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في مخدر الهيروين بالوراق، حيث ضبط بحوزته على كيسين منه حوالي ٥٠ جرام.

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التحقيق في اطلاق النار على موظف بالمطرية

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة اصابة موظف بطلق ناري علي يد شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية بينهم في منطقة المطرية.

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لعدم حضور ممثل النيابة.. تأجيل محاكمة المتهمين بـ"كتائب حلوان"

قررت اليوم الأربعاء الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل مرافعة الدفاع في محاكمة المُتهمين في "كتائب حلوان" لجلسة 26 مايو المقبل لعدم حضور ممثل النيابة العامة.

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المستشار بولس فهمي: تمكين المرأة من ولاية القضاء التزام دستوري

أكد المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة، أن توجيه القيادة السياسية للجهات القضائية بتمكين المرأة من ولاية القضاء، هو تفعيل لالتزام دستوري على الدولة المصرية بكافة مؤسساتها عملًا بنص المادة 11 من دستور سنة 2014.

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وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

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