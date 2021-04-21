قتل كلب.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض علي حارس جراج في الجيزة

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بشأن تداول مقطع فيديو يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدى على حيوان أليف "كلب" بالضرب بواسطة عصا خشبية حتى فارق الحياة داخل جراج بدائرة قسم شرطة الأهرام، غربي المحافظة.



بالفحص تبين تلقي قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغ من أحد المواطنين بذات المضمون ضد حارس جراج، مقيم بدائرة القسم لإرتكابه الواقعة المشار إليها.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أقر بإتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لقيام الكلب بالدخول للجراج محل عمله والعبث بمحتويات معيشته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.