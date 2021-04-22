Advertisements

تعرف على قدرات فرقاطة الجلالة (انفوجراف)

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
إعداد/ كريم وزيري
Advertisements
تعد الفرقاطة "الجلالة" واحدة من أصل فرقاطتين من طراز "فریم"

تتميز بأنها متعددة المهام بالقدرة على الإبحار لمسافة (٦٠٠٠) ميل بحري

تتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة

تتمكن من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب

تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة في توقيت قياسي

تعد ضمن الوحدات الأكثر تطورًا في القوات البحرية المصرية لدعم أمن قناة السويس
تعرف على قدرات فرقاطة الجلالة (انفوجراف)
تعرف على قدرات فرقاطة الجلالة (انفوجراف)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فرقاطة الجلالة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ يوم

موسيماني يلوم نجم الأهلي بعد السقوط أمام سموحة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

الخطيب يحسم مصير حسين الشحات مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري من الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام سموحة

منذ أقل من ساعتين

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ حوالي 17 ساعة

بكلمات نارية.. بيريز يفجر مفاجأة جديدة عن السوبر الأوروبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

10:15 ص

الخطيب يحسم مصير حسين الشحات مع الأهلي

12:30 م

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

فرمان ناري من الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام سموحة

11:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر