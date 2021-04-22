تعرف على قدرات فرقاطة الجلالة (انفوجراف)

تعد الفرقاطة "الجلالة" واحدة من أصل فرقاطتين من طراز "فریم"





تتميز بأنها متعددة المهام بالقدرة على الإبحار لمسافة (٦٠٠٠) ميل بحري





تتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة





تتمكن من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب





تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة في توقيت قياسي





تعد ضمن الوحدات الأكثر تطورًا في القوات البحرية المصرية لدعم أمن قناة السويس