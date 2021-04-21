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ارتفاع ملحوظ في معدل الإصابات الأسبوعي.. تعرف على مستجدات كورونا في مصر

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 05:54 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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تواصل الدولة المصرية جهودها في مواجهة جائحة كورونا، التي ظهرت للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، مخلفة ما يقرب من 141 مليون مصاب حول العالم، وأكثر من 3 ملايين حالة وفاة.

وحققت مصر نجاحا عظيما في التصدي للموجتين الأولى والثانية من الجائحة، وتداعياتها على القطاعات المختلفة، وعلى الرغم من ذلك، تشهد مصر، خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا في معدل الإصابات الأسبوعي، الذي يتم تسجيله، وفق ما أعلنت وزيرة الصحة والسكان.

وفيما تحذر مصر من أنها على أعتاب موجة ثالثة من الجائحة، تواصل الحكومة جهودها من أجل التصدى لتلك الموجة، وتخفيف تداعياتها، إذ تبقي وزارة الصحة والسكان على مستشفياتها في حالة استعداد كامل لاستقبال المصابين بكورونا، وعلاجهم، إلى جانب تكثيف العمل على تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية مرضى كورونا في العزل المنزلي.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" مستجدات جائحة كورونا في مصر:

ارتفاع ملحوظ في معدل الإصابات الأسبوعي

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن معدل الإصابات الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد سجل ارتفاعا ملحوظا، وخصوصا في بعض محافظات الجمهورية.

الإجراءات الاحترازية وتفعيل الغرامات

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي شدد على متابعة الوزارات والجهات المعنية تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وضرورة تفعيل الغرامات الفورية على المخالفين، بمنتهى الشدة والحسم.

كما كلف الدكتور مصطفى مدبولى بتكثيف الحملات على المنشآت المختلفة، كالمولات والمطاعم والكافيهات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع تطبيق الغرامات على المخالفين، وفى حالة تكرار المخالفة يتم غلق المنشأة على الفور.

زيادة مستشفيات العزل بسوهاج

وأشارت وزيرة الصحة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات فى إطار التعامل مع تزايد معدل الإصابات بالفيروس، وخصوصا فى المحافظات التى شهدت ارتفاعا ملحوظا، موضحة أن الإجراءات التنفيذية لمواجهة أزمة فيروس كورونا في محافظة سوهاج، تمثلت في تحويل عدد من المستشفيات إلى مستشفيات عزل وفرز بكامل طاقتها، هذا إلى جانب زيادة عدد الأسرة الداخلية والرعاية وأجهزة التنفس بتلك المستشفيات، وكذا مخارج الأكسجين.

مخزون الأكسجين

وحول الموقف الخاص بالمخزون الاستراتيجى للأكسجين، أشارت وزيرة الصحة والسكان إلى جهود الوزارة لتأمين احتياجات المستشفيات على مستوى الجمهورية من الأكسجين الطبى، والعمل على زيادة الكميات الخاصة به من خلال التعاون والتنسيق مع عدد من الشركات المنتجة له، لافتة إلى ما تم توريده من أجهزة مركزات الأكسجين المتعاقد عليها، وما هو مقرر استلامه خلال الفترة القليلة القادمة، وكذا ما يتعلق بإجراءات توريد مولدات الأكسجين، بالاضافة إلى جهود توفير تانكات وأسطوانات الأكسجين.

انخفاض ملحوظ في حدة الإصابات والوفيات بين الأطقم الطبية

وأكدت الوزيرة حدوث انخفاض ملحوظ في حدة الإصابات والوفيات بين الأطقم الطبية، موضحة أن هذا يرجع إلى ما تم اتخاذه من الإجراءات التي تضمنت العمل على توفير معدات الوقاية بالكميات المطلوبة، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية على إجراءات مكافحة العدوى، هذا إلى جانب البدء في تطعيم الأطقم الطبية منذ شهر يناير الماضي.

موقف اللقاحات

وتطرقت الوزيرة إلى الموقف الحالي للقاحات ضد فيروس كورونا على المستويين المحلي والعالمي، وما يتعلق بمراكز توفيرها داخل الجمهورية، والتي وصل عددها حتى الآن إلى 208 مراكز لتقديم اللقاح للمواطنين، لافتة إلى ما تم توريده من شحنات من لقاح شركة "ساينوفارم"، وكذا موافقة هيئة الدواء المصرية على إصدار رخصة الطوارئ للقاح الخاص بشركة "ساينوفاك".

وشهد مدبولي مراسم التوقيع ـ عن بعد ـ لاتفاقيتين، بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وشركة سينوفاك الصينية للمستحضرات الحيوية.

ويأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار السعي نحو تحقيق التعاون الفني في هذا المجال الحيوي، عبر الاستفادة من اللقاح الذي طورته شركة سينوفاك الصينية، الرائدة في مجال البحث والتطوير والإنتاج والتوسيق في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية، من أجل الوقاية من فيروس كورونا، وتبادل الخبرات لدعم إمكانات شركة فاكسيرا المختصة بتصنيع الأمصال واللقاحات في مصر، بما يساهم في الحد من انتشار هذا الفيروس.

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