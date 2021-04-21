قبل توزيعها على الصائمين.. ضبط 8 أطنان "مخللات مسرطنة" بإمبابة

قامت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتوجيه حملة تموينية مُكبرة أسفرت جهودها عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المواد الغذائية بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة إمبابة شمال الجيزة، لقيامه بإنتاج وتصنيع المخللات بإستخدام مواد مجهولة المصدر، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وإستخدام الصودا الكاوية بغرض الإسراع في عملية التصنيع، وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات مسببًا أضرار جسيمة لصحة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وبتفتيش المصنع تم ضبط 8 أطنان و600 كيلو جرام "مخلل، صودا كاوية، صبغة وألوان صناعية، ماكينة تقطيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، وتشديد الرقابة على أسواق التصنيع والتداول.

