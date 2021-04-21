Advertisements

قبل توزيعها على الصائمين.. ضبط 8 أطنان "مخللات مسرطنة" بإمبابة

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
قامت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتوجيه حملة تموينية مُكبرة أسفرت جهودها عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المواد الغذائية بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة إمبابة شمال الجيزة، لقيامه بإنتاج وتصنيع المخللات بإستخدام مواد مجهولة المصدر، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وإستخدام الصودا الكاوية بغرض الإسراع في عملية التصنيع، وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات مسببًا أضرار جسيمة لصحة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتفتيش المصنع تم ضبط 8 أطنان و600 كيلو جرام "مخلل، صودا كاوية، صبغة وألوان صناعية، ماكينة تقطيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، وتشديد الرقابة على أسواق التصنيع والتداول.

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة عدم إذاعة مباراة الأهلي وسموحة

منذ ساعتين

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل. مباراة الأهلي وسموحة مهددة بعدم البث التلفزيوني

منذ ساعتين و 38 دقيقة

هل ينقذ الدوري الروسي نجم برشلونة ؟

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من إذاعة مباراة سموحة

منذ 34 دقيقة

صفقة مدوية.. سفاح البريميرليج يقترب من برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن المنشآت المخالفة للاجراءات الاحترازية

منذ أقل من ساعتين

سموحة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

جالطة سراي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «الجوكر»

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 3 ساعات

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:11 م

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من إذاعة مباراة سموحة

05:35 م

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

03:01 م

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

01:35 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «الجوكر»

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر