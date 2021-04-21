مطالبات دولية بانسحاب المرتزقة من ليبيا (فيديو)

ما زال انتشار الميليشيات والأسلحة في ليبيا يثير تخوفات المجتمع الدولي، ما دفع اللجنة الرباعية، التي تضم الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، للمطالبة بانسحاب فوري لجميع القوات الأجنبية من ليبيا، في إشارة للتواجد التركي بأكثر من 11 ألف مرتزق وعسكري.

اللجنة دعت إلى الامتثال التام لقرار حظر السلاح على ليبيا، والانسحاب الفوري وغير المشروط لكل القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة التراب الليبي، بشكل يعيد بالكامل لليبيا مبادئها ويحافظ على وحدتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها، وفقا لما نقلته قناة "مداد نيوز".

وحظر السلاح مفروض على ليبيا منذ 2011 لكن يتم انتهاكه بشكل كبير، اللجنة الرباعية دانت الانتهاكات المستمرة لحظر السلاح، وشددت على أن كافة التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا غير مقبولة، مؤكدة على ضرورة الوصول لحل شامل ودائم لأزمة الجماعات المسلحة والميليشيات، وطالبت بتفكيك هذه الجماعات بشكل كامل.

مناشدات اللجنة الرباعية الدولية تأتي تزامنا مع إصرار تركيا على مواصلة العبث في ليبيا، من خلال التمسك بوجود الميليشيات والمرتزقة والدفع بالمزيد منهم بدلا من سحبهم، فهل يصل صوت الرباعية الدولية إلى تركيا؟.