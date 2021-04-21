رسميا.. كوبا أمريكا 2021 ستقام بدون جمهور

أعلنت وزارة الرياضة في كولومبيا، أن البلاد تنوي استضافة الجزء الخاص بها من بطولة كوبا أمريكا في يونيو المقبل، رغم جائحة فيروس كورونا، ولكنها ستقوم بذلك دون حضور الجمهور.

وقال وزير الرياضة الكولومبي إيرنيستو لوسينا باريرو، عن البطولة المؤجلة من عام 2020 في بيان: "إن كوبا أمريكا آمنة أكثر من أي وقت مضى".

ولكن لن يسمح للجماهير بالحضور رغم أن الاتحاد القاري "كونميبول" يأمل أن تمتلئ 30% من سعة الإستادات.

وشكك رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز، التي تشارك كولومبيا تنظيم البطولة، مؤخراً في جدوى البطولة خلال فترة الغلق وإغلاق المدارس.

ويستضيف المنتخب الأرجنتيني نظيره التشيلي في المباراة الافتتاحية على ملعب مونومنتال في بوينس آيرس يوم 13 يونيو (حزيران) المقبل، بينما تقام المباراة النهاية يوم 10 يوليو (تموز) المقبل في ملعب متروبوليتانو بمدينة بارانكويلا الكولومبية.