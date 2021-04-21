كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

اقترب واحد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري وذلك بأوامر من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.





وشهدت الساعات القليلة الماضية إتخاذ كارتيرون قرار بإبعاد محمود علاء عن المشاركة أساسيًا مع الزمالك وذلك بسبب مستواه المتواضع خلال اللقاءات الماضية وبالأخص بعد أن أهدر ركلة جزاء ضد المارد الأحمر.





ويمتلك اللاعب بعض العروض الخليجية الكبيرة ويتكتم عليه خلال الفترة الحالية وينتظر حسم موقفه خاصةً بعد أن علم بقرار جلوسه على مقاعد البدلاء.





يُذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة فريق نادي الانتاج الحربي مساء غدًا الخميس القادم لحساب مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



