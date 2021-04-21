تعرف على خصوم الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا





استطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن يتأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حل وصيفًا في جدول ترتيب مجموعته في دور المجموعات برصيد 11 نقطة.





ويجهز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لإجراء قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد صعود كلا من، "الأهلي، كايزر تشيفز، الوداد المغربي، الترجي التونسي، مولودية الجزائر، صن داونز، سيمبا التنزاني".





ومن المقرر أن تقام قرعة دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الموافق الثلاثين من شهر أبريل الجاري في القاهرة.





خصوم الأهلي في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا





ويلاقي الأهلي أحد هذه الأندية، "الترجي التونسي، الوداد المغربي، صن داونز الجنوب إفريقي"، في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو ما ستحدده القرعة.



