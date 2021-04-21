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توتنهام يُحدد بديل مورينيو

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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أفادت تقارير صحفية إيطالية، ان نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بدأ محادثاته مع مدرب مميز، من أجل تدريب السبيرز خلفًا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وكان نادي توتنهام اعلن إقالة مورينيو أول أمس الإثنين، بسبب سوء النتائج في البريميرليج، وخروجه من اليوروباليج.

ووفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا"، ان مسؤولو توتنهام تواصلوا مع فالي رمضان، وكيل أعمال المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، لبحث إمكانية تدريب الفريق.

وأوضح الموقع: ان ماوريسيو ساري مازال على عهدة نادي يوفنتوس، ويتقاضى أجرًا بشكل طبيعي، لان عقده مستمر حتي صيف عام 2022.

وأشار: ويمكن للنادي الإيطالي إنهاء عقد ساري قبل عام من نهاية عقده، ودفع 2.5 مليون يورو في نهاية شهر أبريل الحالي.

ويريد توتنهام إنهاء إجراءات التعاقد مع ساري، قبل أن يخطفه نادي روما، حيث ضمن اهتمامات ذئاب العاصمة الإيطالية لتولي تدريبهم في مطلع الموسم المقبل.

يذكر ان رايان ماسون يتولي تدريب توتنهام بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني جديد، ومن المقرر أن يقود السبيرز أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الأحد المقبل.

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مورينيو توتنهام

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