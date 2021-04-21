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تركيا .. صعوبات اقتصادية بسبب سياسات أردوغان الفاشلة

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
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في ظل استمرار الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها أنقرة منذ أشهر، فضلا عن أزمة جائحة كورونا وتداعياتها على القطاع الصحي والاقتصادي أيضا، يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ورطة حقيقية.

 

لا سيما وأن استطلاعات الرأي تظهر، بحسيب ما نقل تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، تراجعا ملحوظا في شعبيته.

 

فوسط الاضطرابات التي تشهدها البلاد، تراجع حزب أردوغان إلى أقل من 30% في استطلاع رأي حديث، وانخفضت مؤشرات حليفه السياسي، حزب الحركة القومية، إلى 6%؛ ما قد يجعل إعادة انتخابه للرئاسة عام 2023 تبدو صعبة.

 

وينتظر أنصار أردوغان، بحسب ما رأى برهان الدين دوران، مدير ”SETA“ وهي منظمة بحثية موالية للحكومة، معركة مؤلمة.


 
 

كما أضاف "دخلنا في عملية انتخابية طويلة ستدوم عامين حتى انتخابات 2023“.

     

يذكر أن أنقرة كانت أوقفت الأسبوع الماضي 10 أدميرالات متقاعدين بسبب رسالة مفتوحة وقعها مئات من الضباط السابقين تنتقد مشروع قناة اسطنبول المدعوم من الرئيس التركي ، والذي قد يهدد برأيهم حرية الملاحة

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