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مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إعادة محمد أبو جبل لحراسة عرين الفارس الأبيض خلال المباريات المقبلة، بعد الهزيمة التى تعرض لها فريقه من الأهلي.

وخسر الزمالك أمام نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن كارتيرون يدرس إعادة محمد أبو جبل لحراسة عرين الفريق، خاصة وإن محمود عبد الرحيم جنش لم يقدم المستوى المرغوب فيه أمام الأهلي.

وتابع المصدر، أن كارتيرون يحمل جنش جزء كبير من مسئولية هدفي الأهلي فى مباراة القمة، وإن الحارس كان بإمكانه تقديم مستوى أفضل والحفاظ على نظافة شباكه.

وأشار المصدر، أن كارتيرون لم يحسم قراره بشأن عودة أبو جبل، لكنه يدرس الأمر بكل جدية من جميع الجهات، قبل أن يتخذ القرار الذى يصب فى مصلحة الفريق.

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