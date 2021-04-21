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تطورات جديدة بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
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أعلن مؤسسو دوري السوبر الأوروبي الأربعاء أنهم "سيعيدون النظر في الخطوات الأنسب لإعادة هيكلة مشروع" المنافسة الرامي إلى مزاحمة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، في أعقاب موجة الانسحابات من الأندية المؤسسة.

وأعلنت منظمة "دوري السوبر" في بيان "أن الأندية الإنكليزية الستة التي انخرطت في بادئ الأمر بالمشروع، أعلنت مساء الثلاثاء انسحابها، وآخرها تشيلسي، من هذا المشروع "بسبب الضغط الذي وضع عليها". 

وأضاف البيان: "مشروعنا يتماشى مع القوانين والأنظمة الأوروبية، وهذا ما بينه قرار إحدى المحاكم لحماية المسابقة من التدخل الخارجي. ندرس الخطوات المناسبة لتعديل المشروع" 

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