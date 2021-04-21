الصحة العالمية تكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا في أغلب دول العالم (فيديو)

كشف امجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أسباب ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا خلال الفترة الحالية في جميع أنحاء دول العالم.



وقال "الخولي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأربعاء إن عدد كبير من دول العالم التي شهدت انخفاضات عادت الزيادة في أعداد الإصابات بسبب تراخي الأشخاص في إتباع الإجراءات الوقائية.



وأضاف "مر عام ونصف منذ بداية الجائحة، والناس شعروا بالتعب والإرهاق في الاستمرار بتنفيذ الإجراءات الاحترازية بطريقة صارمة وهذا أدى التراخي، وهذا ما يسبب ارتفاع الأعداد وظهور الموجات المتتالية للفيروس".



وتابع "التحورات الكثيرة التي حدثت للفيروس كانت السبب في جعله أكثر قدرة على الانتقال بين البشر، حتى في الدول التي تقوم بتطعيم مواطنيها بالملايين لم يصل نسبة الذين حصلوا على الجرعتين إلى 22%".



وأكد على فعالية اللقاحات على اختلاف أنواعها والتي تصل نسبة فعالية أغلبها إلى 80% وهي نسبة مرتفعة، خاصة أن أغلب اللقاحات في الظروف العادية تحصل على الموافقة بنسبة فعالية تصل إلى 50%، لافتًا إلى أن اللقاح يحتاج إلى أسبوعين قبل أن يصبح فعالًا.

