مالك ليفربول يعتذر للجماهير بسبب السوبر الأوروبي

تقدم مالك ليفربول الرئيسي جون هنري، باعتذار إلى المشجعين والمدرب يورغن كلوب اليوم الأربعاء، بسبب الارتباك الناجم عن إعلان المشاركة في دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم.

وكان ليفربول ضمن 6 أندية إنجليزية أعلنت تأسيس دوري السوبر يوم الأحد، قبل التراجع أمس الثلاثاء، وسط عاصفة من الاعتراضات من المشجعين واللاعبين والمدربين والحكومات، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي "يويفا" والاتحاد الدولي "فيفا".

وقال هنري في مقطع فيديو عبر موقع النادي: "أنا آسف، وأنا وحدي المسؤول عن هذه الأجواء السلبية غير الضرورية في اليومين الأخيرين، هذا شيء لن أنساه، وهذا يظهر القوة التي تمتلكها الجماهير اليوم، وستستمر في امتلاكها عن حق".