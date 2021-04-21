أول طلب رسمي من موسيماني بشأن الميركاتو الصيفي للأهلي

حدد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطالب موسيماني إدارة ناديه بضرورة تدعيم مركز الظهير الأيمن، في ظل وجود محمد هاني بمفرده في هذا المركز، وهو ما يسبب الكثير من المتاعب.

ووضع النادي الأهلي كريم فؤاد نجم فريق إنبي، على رأس الاهتمامات لتدعيم هذا المركز، في ظل المستوى المميز الذي يؤديه مع ناديه والمنتخب الوطني الأولمبي.

ويعاني المارد الأحمر في مركز الظهير الأيمن، منذ رحيل أحمد فتحي لاعب الفريق، إلى صفوف بيراميدز سبورت، مطلع الموسم الجاري.