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إعادة النظر في هيكلة السوبر الأوروبي

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أعلنت منظمة مؤسسو دوري السوبر الأوروبي الأربعاء عن إعادة النظر في الخطوات المناسبة من أجل إعادة هيكلة مشروع البطولة وذلك عقب موجة الانسحابات من الأندية المؤسسة.

وأعلن كلا من أتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي انسحابهم من البطولة اليوم الأربعاء.

وقالت منظمة دوري السوبر الأوروبي في بيان لها عبر شبكة الإنترنت أن الأندية الإنجليزية الستة التي انخرطت في بادئ الأمر في المشروع أعلنت مساء الثلاثاء انسحابها وكان آخرها تشيلسي بسبب الضغط الذي وضع عليها.

وأوضحت منظمة دوري السوبر الأوروبي أن المشروع يتماشى مع القوانين والأنظمة الأوروبية وهذا ما بينه قرار إحدى المحاكم لحماية المسابقة من التدخل الخارجي كما أنهم يدرسون الخطوات المناسبة لتعديل المشروع.

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