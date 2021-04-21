رئيس قضايا الدولة يهنئ السيسي بذكري انتصارات العاشر من رمضان



صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، قائلًا:" هذا الانتصار يعد الأعظم في تاريخ مصرنا الحديث، والذي اثبت فيه الجيش المصري العظيم انه خير اجناد الارض مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم أن مصر بها خير أجناد الأرض، وستظل ذكرى هذا اليوم المجيد مبعث فخر واعتزاز شعب مصر العظيم بقواته المسلحة ورجالها البواسل.



وتابع: سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقيادتها الحكيمة وشعبها العظيم وقواتها المسلحة وشرطتها البواسل من كل سوء وأن يديم علينا الانتصارات في شتى المجالات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى ال ٤٨ لانتصار قواتنا المسلحة المصرية الباسلة في العاشر من رمضان.