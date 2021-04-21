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رئيس هيئة الرعاية الصحية يرتدي بدلة العزل ويطمئن على مرضى كورونا بمستشفى المبرة

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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"خدمات طبية مميزة وإجراءات وقائية شديدة" بهذه الكلمات عبر مصابي فيروس كورونا عن الخدمات الطبية المقدمة لهم داخل مستشفى المبرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

جاء ذلك خلال مرور الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، على غرف العزل بمستشفى المبرة للاطمئنان على تقديم أفضل خدمات طبية لمرضى فيروس كورونا.

حيث قام الدكتور أحمد السبكي، اليوم، بارتداء البدلة الواقية وكافة المستلزمات اللازمة للحماية من فيروس كورونا، وتفقد سير العمل بمستشفى المبرة المخصصة لحالات عزل وعلاج الإصابة بفيروس كورونا، كما اطمئن على جودة الخدمات الطبية للمرضى، وتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحماية الأطقم الطبية وجميع العاملين من الإصابة بالفيروس، إلى جانب اطمئنانه على توافر المستلزمات الواقية والمخزون الاستراتيجي للأدوية الخاصة بعلاج مصابي الفيروس.

وأكد السبكي، خلال جولته داخل مستشفى المبرة بورسعيد، على ضرورة استمرار توافر المخزون الاستراتيجي للواقيات والمستلزمات الطبية اللازمة للحماية من الإصابة بالفيروس، وكذلك استمرار توافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية اللازمة لعلاج حالات الإصابة بالفيروس، مشيدًا بالجهود المبذولة من جميع العاملين بالمستشفى في توفير الرعاية الصحية الآمنة للمرضى.

ووجه الدكتور أحمد السبكي الشكر لجميع الأطقم العاملة بالمستشفى الطبية والإدارية وغيرها، مؤكدًا أنهم حائط الصد الأول لحماية الأفراد والمنشآت الصحية والمجتمع ككل من انتشار عدوى الفيروس.
رئيس هيئة الرعاية الصحية يرتدي بدلة العزل ويطمئن على مرضى كورونا بمستشفى المبرة
رئيس هيئة الرعاية الصحية يرتدي بدلة العزل ويطمئن على مرضى كورونا بمستشفى المبرة
رئيس هيئة الرعاية الصحية يرتدي بدلة العزل ويطمئن على مرضى كورونا بمستشفى المبرة
رئيس هيئة الرعاية الصحية يرتدي بدلة العزل ويطمئن على مرضى كورونا بمستشفى المبرة
رئيس هيئة الرعاية الصحية يرتدي بدلة العزل ويطمئن على مرضى كورونا بمستشفى المبرة
رئيس هيئة الرعاية الصحية يرتدي بدلة العزل ويطمئن على مرضى كورونا بمستشفى المبرة
رئيس هيئة الرعاية الصحية يرتدي بدلة العزل ويطمئن على مرضى كورونا بمستشفى المبرة
رئيس هيئة الرعاية الصحية يرتدي بدلة العزل ويطمئن على مرضى كورونا بمستشفى المبرة
رئيس هيئة الرعاية الصحية يرتدي بدلة العزل ويطمئن على مرضى كورونا بمستشفى المبرة
رئيس هيئة الرعاية الصحية يرتدي بدلة العزل ويطمئن على مرضى كورونا بمستشفى المبرة

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