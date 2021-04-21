موعد آذان المغرب في تاسع أيام رمضان 2021





موعد أذان المغرب في تاسع أيام رمضان 2021 .. يزداد البحث عن عدة أمور خلال شهر رمضان المبارك، والتي ترتبط بالصلوات و ومواقيت الآذان والسحور وخرائط المسلسلات والبرامج.





موعد أذان المغرب في تاسع أيام رمضان 2021





ويبحث الكثيرون عن موعد أذان المغرب في تاسع أيام رمضان 2021 والذي عنه دقائق ، من أجل تناول الطعام وتأدية صلاة المغرب والاستعداد للتراويح.





ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد أذان المغرب في تاسع أيام رمضان 2021 بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة المصرية، في السطور التالية:





القـاهـرة





6:26





الأسكندرية





6:23





طنطــا





6:28





المنصورة





6:27





أسوان





6:13







