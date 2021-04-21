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موعد آذان المغرب في تاسع أيام رمضان 2021

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 06:17 م
أذان المغرب في تاسع أيام رمضان
أذان المغرب في تاسع أيام رمضان
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موعد أذان المغرب في تاسع أيام رمضان 2021 .. يزداد البحث عن عدة أمور خلال شهر رمضان المبارك، والتي ترتبط بالصلوات و ومواقيت الآذان والسحور وخرائط المسلسلات والبرامج.

موعد أذان المغرب في تاسع أيام رمضان 2021

ويبحث الكثيرون عن موعد أذان المغرب في تاسع أيام رمضان 2021 والذي عنه دقائق ، من أجل تناول الطعام وتأدية صلاة المغرب والاستعداد للتراويح.

ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد أذان المغرب في تاسع أيام رمضان 2021 بحسب  الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة المصرية، في السطور التالية:

القـاهـرة

6:26

الأسكندرية

6:23

طنطــا

6:28

المنصورة

6:27

أسوان

6:13


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