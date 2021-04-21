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تنبيهات عاجلة من التعليم قبل اليوم الثالث للاختبارات التجريبية للثانوية

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 06:23 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيه للمديريات التعليمية بشأن الامتحان التقني التحريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي، المقرر عقده غدًا الخميس الموافق 22 ابريل 2021.

وأكدت وزارة التربية والتعليم،على ضرورة الالتزام بالآتي:
_ اختبارات غدًا الخميس من الناحية التقنية تختبر خطوط الربط بين المدارس التي تم ربطها بالفايبر فقط، وكذلك قدرات أجهزة الشبكات الداخلية Wi-Fi داخل الفصول لقياس مدي الاستيعاب.
_ التنبيه على أن دخول الطلاب يكون من تلك المدارس وباستخدام الرابط assent.ekb.eg وأن شرائح البيانات ستكون مغلقة.
_ الدخول من خارج شبكات المدارس سوف يتم غلقه.
_ التنبيه على جميع الطلاب بأن يتم التأكد من شرائح البيانات الخاصة بwe والتي سوف يتم اختبارها في الامتحان التجريبي القادم المقرر عقده في شهر مايو المقبل.
تنبيهات عاجلة من التعليم قبل اليوم الثالث للاختبارات التجريبية للثانوية
تنبيهات عاجلة من التعليم قبل اليوم الثالث للاختبارات التجريبية للثانوية

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