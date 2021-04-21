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مصر تبحث علاقات التعاون المشترك في مجال الطيران مع ليبيا

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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التقى أمس الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، محمد سالم الشهوبى وزير المواصلات وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين قطاع الطيران المدنى المصرى والليبى، جاء ذلك فى إطار الزيارة الرسمية لوفد الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى دولة ليبيا الشقيقة وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك مع الحكومة الليبية.

وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بقطاع الطيران المدنى بين البلدين، كما شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين المصرى والليبى تنص على التعاون في مجالات التدريب والصيانة والأعمال الفنية والشحن الجوى.

وفى بداية اللقاء قدم وزير الطيران المدنى التهنئة إلى وزير الموصلات بالحكومة الليبية على عودة استئناف الرحلات الجوية بين مدينتى طرابلس وبنغازى.

وأكد وزير الطيران في بيان له، أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولى اهتماما كبيرا بتعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة ليبيا الشقيقة فى مختلف المجالات، وأشار إلى أن الدولة المصرية تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للاشقاء فى ليبيا وذلك فى مجال الطيران المدني.

وأضاف أن وزارة الطيران المدنى وجميع شركاتها التابعة على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لشركة الخطوط الجوية الليبية ورفع مستوى الخدمات وتطوير الأداء بعودة نشاطها لما سبق من خلال الدعم الفنى بجانب تدريب الكوادر الليبية من طيارين واطقم جوية وفنية وذلك من خلال الشركة الوطنية مصر للطيران.

ومن جانبه أكد محمد سالم الشهوبى على حرص وزارة المواصلات على التعاون مع وزارة الطيران المدنى وزيادة الحركة الجوية والشحن بالإضافة إلى نقل الخبرات المصرية الى الأراضى الليبية وتقديم الدعم الفنى والبرامج التدريبية للعاملين بقطاع الطيران المدنى الليبى.

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