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تعرف على أهمية اتفاقيتي تصنيع لقاح سينوفاك في مصر (فيديو)

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق محمد المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بطب القصر العيني، على توقيع اتفاقيتان لتصنيع لقاح سينوفاك في مصر، إن مصر تسير في طريق توطين الصناعات المهمة والضرورية في المجال الطبي.

وقال "المنيسي" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأربعاء إن مصر تسير في سياق تنموي من أجل توطين الصناعات المهمة والضرورية في الدولية وهذا يسير في كل القطاعات وليس القطاع الدوائي فقط".

وأضاف "بدأنا بأدوية الفيروسات ومعظم الأدوية الصيدلانية والبلازما، ثم التفكير في تفكير منظومة اللقاحات وهذا جزء من النهضة الشاملة التي تطال كل قطاعات الدولة".

وتابع "هذا يثير الفخر والاعتزاز بكونك مصريًا بالقيام بكل هذا التطوير في مجال توطين الدواء والبلازما والصناعات الدوائية حتى لا يكون هناك أي نقص في الأدوية أو الأسرة داخل المستشفيات حتى في عز الجائحة".

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