عرب الرمل يفوز على جمهورية شبين وديا



حقق فريق عرب الرمل بقيادة المدير الفني محمد الجمال الفوز خارج ملعبة على حساب مضيفه فريق جمهورية شبين بقيادة ياسر رضوان بهدف دون مقابل خلال المبارة الودية التي أقيمت اليوم الاربعاء ضمن استعدادات الفريقان لعودة النشاط الرياضي .



جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب أحمد جلال بضربة رأس من ركلة حرة نفذها اللاعب احمد كعبورة، في الدقيقة 32 للشوط ابثاني، وأدار اللقاء الحكم بهاء عطا .



ومن المقرر أن يلتقي عرب الرمل مع فريق بنها غدا الخميس استعدادا لعودة المباريات الرسمية بالقسم الثالث .