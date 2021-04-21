ارتفاع مخزونات الخام الأميركية وتراجع نواتج التقطير





قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء 21 أبريل إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ارتفعت، بينما تراجع مخزون نواتج التقطير.





وزادت مخزونات الخام 594 ألف برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 16 أبريل إلى 493 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رأي أجرته رويترز لانخفاضها ثلاثة ملايين برميل.





وهبط مخزون الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.3 مليون برميل في أحدث أسبوع، بحسب إدارة المعلومات.





وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 286 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، ولم تتغير معدلات تشغيل المصافي خلال الأسبوع.





وزادت مخزونات البنزين 86 ألف برميل إلى 235 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع ررويترز لأن تزيد 464 ألف برميل.





وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.1 مليون برميل إلى 142.4 مليون برميل، في مقابل توقعات لتراجع 956 ألف برميل.





ونزل صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 416 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.