"مقاس أطفال".. رامز جلال يسخر من هنيدي في "رامز عقله طار"

وقع الفنان محمد هنيدي ضحيه برنامج المقالب الشهير "رامز عقله طار" الذي يقدمة الفنان رامز جلال في الحلقه التاسعه في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر





وكان رامز جلال قد سخر من هنيدي خلال احداث الحلقه بدايه دخوله لمدينه الملاهي قائلا:" اي السواد دا كله يا هنيدي " ثم واصل السخريه منه بسبب حجمه قائلا:" ملقيناش مقاس هنيدي جبناله مقاس اور كيدز " واستمر في السخريه منه بسبب الكوتشي:" دا لابس تريليتين في رجله.



يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.



يذكر أن اخر اعمال هنيدي هو فيلم " الانس والنمس" تاليف واخراج شريف عرفه بطوله صابرين، منه شلبي، بيومي فؤاد، عارفه عبد الرسول