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الأخضر الأولمبي في مجموعة البطل والوصيف بدورة الألعاب الأولمبية ( طوكيو 2020 )

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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وضعت قرعة مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية الـ٣٢ طوكيو ٢٠٢٠ ، التي جرت اليوم في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مدينة زيوريخ السويسرية، المنتخب السعودي الأولمبي في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات البرازيل وألمانيا وساحل العاج.

ويفتتح أخضر القدم أولى مبارياته في الدورة أمام ساحل العاج يوم الخميس ٢٢ يوليو المقبل، ثم يواجه المنتخب الألماني يوم الأحد ٢٥ من نفس الشهر، وأخيراً المنتخب البرازيلي يوم الأربعاء 28 من يوليو 2021م.

وتأتي قوة المجموعة، كون البرازيل قد فازت بست ميداليات متنوعة في مسابقة كرة القدم في دورات الألعاب الأولمبية (1 ذهبية، 3 فضيات، 2 برونزية) آخرها إحراز الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016م بعد الفوز على المنتخب الألماني الذي نال ست ميداليات في الدورات الأولمبية (1 ذهبية، 2 فضية، 3 برونزيات).

وكان المنتخب السعودي قد تأهل للأولمبياد بعد أن حل وصيفاً لكوريا الجنوبية في بطولة كأس آسيا تحت 23 عام التي أقيمت مطلع العام الماضي.

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كرة القدم طوكيو 2020 اولمبيات طوكيو

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