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ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 0.7% في مارس

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
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أظهرت أرقام رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين زاد إلى 0.7% في مارس آذار من 0.4% في فبراير شباط، بسبب صعود أسعار الوقود والملابس، ليقل قليلا عن متوسط التوقعات البالغ 0.8% في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد.

وقال جوناثان أثو من مكتب الإحصاءات الوطنية "معدل التضخم زاد في ظل ارتفاع أسعار البنزين والملابس ليتعافى من انخفاضات سجلها في فبراير شباط".

وانخفضت أسعار الأغذية عن مستواها قبل عام.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم البريطاني بشدة في الأشهر المقبلة، بسبب زيادة في فواتير الطاقة الخاضعة للتنظيم للأسر في أبريل نيسان، وصعود أسعار النفط العالمية والمقارنة مع الأسعار قبل عام حين تسببت إجراءات العزل العام لمكافحة كوفيد في انخفاض الطلب.

وتوقع بنك إنكلترا المركزي في فبراير شباط أن يبلغ التضخم 1.9% بنهاية 2021 لكن العديد من خبراء الاقتصاد يتوقعون الآن أن يتجاوز هدفه البالغ اثنين بالمئة قبل ذلك.

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