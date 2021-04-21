مدحت العدل: مرتضى منصور رئيس تاريخي للزمالك ويفوز لو ترشح أمامي فى الانتخابات



أكد السيناريست مدحت العدل، أن مرتضى منصور سيفوز بانتخابات نادي الزمالك حال ترشحه أمامه فى انتخابات رئاسة النادي، قائلا: "سأكون داعم له ومسانده، ولن اترشح أمام مرتضى منصور، والمستشار قدم لنادي الزمالك الكثير، ومن الرؤساء التاريخين للنادي، متمنيًا أن يعود مرتضى منصور لرئاسة النادي.



وأشار "العدل"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه يرفض التجاوز من قبل المستشار مرتضى منصور على أي شخص، ويرفض طريقة تعامله مع منافسيه، إلا أنه يمتلك قدرات التعامل لحماية النادي وتوفير العقود المالية للاعبين وإيرادات كبيرة، معقبًا: "كنا في عهد مرتضى منصور نمتلك فريق كورة قوي بيكسب.. مرتضى منصور لم يطلب مساعدة أحد".



وعن إصابته بكورونا، تحدث الكاتب مدحت العدل، عن أن فترة إصابته بفيروس كورونا جعلت له وجه نظر مختلفة للحياة، إذ أنها جعلته يحس بالنعم بشكل مختلف.