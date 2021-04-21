سفر ملاخي ورحلة الصوم في عظة البابا تواضروس الأسبوعية



عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اجتماع الأربعاء الأسبوعي مساء اليوم من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.



وربط قداسته في عظة اليوم بين محتوى سفر ملاخي ورحلة الصوم الكبير وتناول قداسة البابا في عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي خلال فترة الصوم الحالي، الربط بين أسفار العهد القديم وموضوعات آحاد الصوم الكبير الستة.