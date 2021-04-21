البابا تواضروس يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بالكنيسة





وتابع: المهم أن نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا وآبائنا وكل الموجودين، أرجوكم أن تأخذوا الأمر بمزيد من الجدية، نحن نسمع كل يوم عن انتقال الكثير من الأحباء وإصابة الكثيرين، والله ينجي الكثير من الناس، ربنا يحفظكم ويبعد كل شر وينقذ العالم من هذا الوباء من أجل بلادنا ومن أجل كل العالم.

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني في بداية عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي، اليوم، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة في الفترة المقبلة خلال صلوات أسبوع البصخة المقدسة وعيد القيامة المجيد.وجاء نص حديث قداسته "أريد أن أعيد وأؤكد على الإجراءات التي نعيشها في فترة كورونا، الإجراءات الإحترازية والصحية الواجبة وأرجوكم انتبهوا لأن الموجة الحالية من فيروس كورونا موجة قوية وشديدة وهناك أعداد متزايدة من الإصابات، أرجو أن تلتزموا بأعداد محدودة لا تزيد عن ٢٥٪ من سعة الكنيسة، اهتموا بالكمامة وغسل الأيدي والتباعد والتهوية الجيدة ولا تجلسوا في أماكن مغلقة مدة طويلة، والإكثار من شرب الماء وتناول الأطعمة الطازجة وتناول الخضروات والفاكهة، وبرغم حبنا لأسبوع الآلام يمكن أن تقوم الكنائس بتوزيع المناسبات على الشعب حتى لا يحدث تكدس ويتحقق التباعد".