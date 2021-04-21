مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يكشف عن بوستر الدورة ال22









كشفت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، عن بوستر دورته الـ 22 والمقرر إقامتها خلال الفترة من من 19 الي 25 مايوالمقبل برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، يستمد البوستر تصميمه من البيئة التي يقام فيها المهرجان وهي محافظة الاسماعيلية وارتباطها بقناة السويس حيث يتضمن البوستر سفينة تعبر القناة وتحمل عدد دورات المهرجان الـ 22 واحتضان محافظة الإسماعيلية لكافة الثقافات السينمائية للدول المختلفة المشاركة بالمهرجان.





البوستر من تصميم الفنانة هدير السجاعي ومن المنتظر أن تعلن إدارة المهرجان كل التفاصيل الخاصة بالدورة المقبلة، خلال الأيام القادمة.



وأكد الناقد عصام زكريا، رئيس المهرجان الإسماعيلية، أنه يجري حاليا وضع اللمسات النهائية البرنامج الرئيسى المكون من المسابقات الرئيسية المعروفة للأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة والأعمال الروائية القصيرة وأفلام التحريك، وكذلك البرامج الخاصة ومنها برنامج أفلام التحريك وأهم مدارسه فى العالم حاليا، حيث سيتم تخصيص يوم لكل مدرسة منها لعرض أفلامها وشرح أهم خصائصها والسمات التى تميزها، مشيرا إلى أن التحريك أحد الأركان الثلاثة الأساسية للمهرجان وحان الوقت للمزيد من الاهتمام به وتسليط الضوء عليه وتعريف الجمهور وصناع الأفلام أيضا بالطفرة التى شهدها والتطورات الهائلة التى طرأت عليه عالميا خاصة أننا لم نواكبها للأسف

يذكر أن مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولى للافلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي سنويآ بمحافظة الإسماعيلية.



ويعد مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولى أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.