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ميكالي يعلن تشكيل الهلال السعودي لمواجهة استقلول في دوري أبطال آسيا

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أعلن روجيرو ميكالي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره استقلول، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال واستقلول، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب استاد فيصل بن فهد.

وضم تشكيل الهلال كلا من:

في حراسة المرمى.. عبدالله المعيوف

في خط الدفاع.. محمد البريك، جانغ هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني
وفي خط الوسط.. محمد كنو، عبدالله عطيف، كاريلو، فييتو، هتان باهبري
وفي الهجوم.. بافتيمبي جوميز

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، "الوطيان - المفرج - جحفلي - كردي - مدالله - ناصر - العبدان - الطريس - سالم - الشهري".

ويدخل الهلال اللقاء محتلا المركز الأول برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد استقلول في المركز الثاني بنفس عدد النقاط في المجموعة الأولى.

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