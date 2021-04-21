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فرنسا تستعد لتسوية متأخرات على السودان بـ 1.5 مليار دولار لصندوق النقد

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
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قال المبعوث الفرنسي الخاص للسودان وجنوب السودان السفير جان ميشيل دومون الأربعاء 21 أبريل، إن فرنسا مستعدة لتقديم قرض تجسيري يصل إلى 1.5 مليار دولار من أجل تسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي.

وسيذلل ذلك عقبة رئيسية أمام استفادة السودان من مباردة لتخفيف أعباء الدين.

وقال الدبولماسي الفرنسي، خلال ندوة افتراضية نظمتها Chatham House، "نحن متفائلون للغاية. فرنسا مستعدة لتقديم قرض تجسيري يبلغ 1.3 أو 1.4 أو 1.5 مليار دولار - أيا كانت الحاجة لتسوية مستحقات الصندوق."

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