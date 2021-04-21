مدحت العدل: رفض يوسف الشريف لمس الممثلات "تطرف" وتلوين بالحلال والحرام





أكد السيناريست مدحت العدل، أن رفض يوسف الشريف للمس الفنانات في الأفلام والمسلسلات تحرك متطرف، منوهًا إلى أن هذه حرية له في اختيار ما يريد ولكن للمخرج أيضا حرية الاختيار لإخراج العمل الفني، قائلا: "يوسف الشريف بتصريحه بيدين زملائه والفن وهذا تلوين كل شئ بالحلال والحرام".



وأضاف "العدل"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يرى أن الفنان يوسف الشريف ممثل كبير وموهوب والشباب ينجذب إليه ولأعماله ولكن تصريحاته غير مناسبة، وتساءل "لماذا يقبل يوسف الشريف الأموال من التمثيل طالما ينظر الى التمثيل بهذا الشكل؟".



وعن عدم استكمال عمرو دياب المشاركة في عمل له، شدد مدحت العدل، على أنه ليس له الوقت والجهد لعمل مسلسل 30 حلقة، وأن أعمال "نتفلكس" 4 أو 5 حلقات فلذلك من الممكن أن يخوض التجربة معه، إذ أن عمرو دياب لم يرفض التشارك معه إلا للإنتاج.