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الليلة.. الموزع الموسيقي تامر كراون في برنامج نجوم رمضان أقربلك

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تستضيف الإعلامية المتميزه إنجي علي الليلة المؤلف والموزع الموسيقي تامر كروان في برنامج نجوم رمضان اقربلك على محطه وراديو نجوم FM 100.6 من الساعة 10 حتى الساعة 12.

وهو مؤلف موسيقي مصري، ولد في مدينة القاهرة في عام 1969، درس الهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمريكية في القاهرة وتخرج منها في عام 1991. درس تامر كروان الموسيقى في الأكاديمية الملكية للموسيقى بلندن، وعمل محررًا في هيئة الإذاعة البريطانية في عام 1994، ثم عمل مخرج وثائقي بشبكات أوربت. بدأ كروان العمل في مجال تأليف الموسيقى للسينما منذ عام 1999 من خلال فيلم (المدينة) للمخرج يسري نصر الله، ومنذ ذلك الوقت قام بتأليف الموسيقى للعديد من الأعمال السينمائية، منها: (باب الشمس، في شقة مصر الجديدة، كباريه، إحكي يا شهرزاد، بالألوان الطبيعيه اخر أعمال تامر كراون موسيقى تصويرية لعبه نيوتن موسى كل ما نفترق الاختيار الجزء الأول.

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