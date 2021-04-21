داعية: تعطل أحكام القرآن أحد العلامات الصغرى ليوم القيامة (فيديو)

قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن هناك علامة صغرى للساعة وأخرى كبرى، وتتمثل العلامة الصغرى في قراءة القرآن وعدم العمل به.



وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "تعطل أحكام القرآن أحد العلامات الصغرى، أما أحد علامات الساعة الكبرى فتتمثل في رفع القرآن من صدور القراء، ومن المصحف".



وأضاف الداعية الإسلامي: "أحد العلامات الكبرى للساعة أنك تقوم من النوم الصبح تلاقي نفسك ناسي سورة الفاتحة، وهذا من سوء أعمال الناس في آخر الزمان".

