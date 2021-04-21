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محافظ كفر الشيخ وسيف الوزيري يفتتحان فرع سيتي كلوب كفر الشيخ جزئياً

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 07:49 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ونائبه عمرو البشبيشي فرع نادي سيتي كلوب كفر الشيخ اليوم الأربعاء، بشكل جزئى.

 وكان في استقبال محافظ كفر الشيخ خلال الافتتاح المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية، والعضو المنتدب، والمالكة لمشروع أندية سيتي كلوب.

 

وقال اللواء جمال نور الدين، إن فرع سيتي كلوب كفر الشيخ من أهم وأكبر الفروع علي مستوي الجمهورية وما تحقق فيه من تطوير وأعمال ومنشآت رياضية وترفيهية واجتماعية، خلال أشهر قليلة يعتبر بمثابة الإعجاز حيث بات يضاهي أكبر وأعرق الآندية المصرية .

 

وأكد محافظ كفر الشيخ أن كل أهالي ومواطني المحافظة بات لديهم متنفس حقيقي لقضاء أوقاتهم بطرق مختلفة ، سواء علي المستوي الرياضي أو التثقيفي أو الاجتماعي وهو هدف أساسي لشركة استادات الوطنية التي تقوم به علي أكمل وجه في مختلف المحافظات .

 

ووجه اللواء جمال نور الدين الشكر لمجلس إدارة شركة استادات الوطنية بعدما تم انشاء حديقة مركزية مجانا لأهالي كفر الشيخ غير الأعضاء في نادي سيتي كلوب ، معتبرا أن ذلك دليل واضح علي دور الشركة الوطني والمجتمعي بتقديم هذه الخدمة للمواطنين.

 

واوضح محافظ كفر الشيخ أن شركة استادات تراعي جميع المستويات دون استثناء ، مشيدا أيضا بتوفير جميع اللعبات الحديثة في فرع كفر الشيخ وآخرها لعبة البادل تنس ، بخلاف مراكز الجيم للسيدات والرجال وحدائق الأطفال لذا فهي تراعي كل الأذواق.

 

من جانبه ، أكد المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية علي أن فرع كفر الشيخ يعد من الفروع المميزة والتي شهدت طفرة إنشائية هائلة خلال فترة وجيزة ، مشددا علي استمرار العمل علي قدم وساق لإنهاء كافة الأعمال خلال الفترة المقبلة تحقيقا لطموحات أهالينا في كفر الشيخ.

 

وأوضح الوزيري ان الأنشطة الرياضية والاجتماعية في فرع سيتي كلوب كفر الشيخ ستبدأ في العمل علي الفور كي يستفيد منها الأعضاء ، بالتوازي مع استمرار العمل في النواحي الإنشائية .

 

وشدد الوزيري علي ان الحديقة المركزية المجانية التي تم إنشاءها للمواطنين تعتبر من صميم الدور الوطني والمجتمعي لشركة استادات ، لافتا إلي أن الشركة ستبذل قصاري جهدها لافتتاح الحديقة المركزية قبل عيد الفطر المبارك لتكون مصدرا للبهجة والفرحة لاهالي كفر الشيخ في هذه المناسبة العظيمة .

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