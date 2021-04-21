داعية: قراءة القرآن في رمضان يجب أن تكون بوعي وتدبر وفهم

قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن الله عز وجل تحدى بالقرآن الإنس والجن في أن يأتوا ولو بآية من القرآن، وهذ واضح في قوله تعالى: "وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ".



وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن قراءة القرآن في رمضان يجب أن تكون بوعي وتدبر وفهم، لافتًا إلى أن القراءة السريعة ممكنة، ولكن يجب أن تكون بتدبر وفهم، مشيرًا إلى أن الإنسان غير مؤهل لفهم القرآن كله، ولكن عليه أن يتدبر القرآن خلال قراءته.



ولفت إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بقراءة القرآن في قوله: اقْرَؤُوا القُرْآنَ فإنَّه يَأْتي يَومَ القِيامَةِ شَفِيعًا لأَصْحابِهِ، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "كْثِرُوا تِلاوَةَ الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ".

