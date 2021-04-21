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استشاري: التوت البري مهم لزيادة معدل حرق الدهون في الجسم

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن مريض السمنة بعدما يتناول الألياف لا يستطيع أن يتناول كميات كبيرة من الطعام، حتى إذا كان الطعام متوفر أمامه بكميات كبيرة، معقبًا: "ممكن ياكل أي حاجة، ولكن بكميات قليلة".

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلاميين مدحت إسماعيل وحمدي عباس، ببرنامج "اوفر وايت"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء، أن النباتات الطبية قد تتعرض للغش، ولذلك يجب الحصول على النباتات الطبية من مصدر موثوق للغاية.

وأضاف أن التوت البري مهم جدًا لزيادة معدل حرق الدهون في الجسم، ولكن يجب الحصول على التوت البري الذي ينمو في روسيا وبولندا، خاصة وأن التوت البري الذي ينمو خارج هذه الدول يكون غير فعال.

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