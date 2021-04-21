الجودو يقبل استقالة الشهابي من تدريب المنتخب

قبل مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة المهندس مطيع فخر الدين الزهوي الاستقالة التي تقدم بها اسلام الشهابي من تدريب منتخب الجودو الأول للرجال.

جاءت استقالة الشهابي بعد أن رفض الاتحاد ان يستقل المدرب بتدريب اللاعبين الذين يستعدون لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية رقم32 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من ٢٣ يوليو وحتى ٩ أغسطس المقبلين بعيدا عن المدير الفني الأجنبي.

علي الجانب الآخر اخر يقيم المنتخب الوطني للچودو معسكره المغلق بالمركز الاوليمبي تحت قياده مدربه الهولندي استعدادته للسفر إلى كازان للمشاركه في بطوله الجراند سلام وبطوله العالم بالمجر وبطوله إفريقيا في السنغال و ذلك في اطار خطه الاتحاد لاعداد الاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو ٢٠٢١.