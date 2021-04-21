تويوتا تعلن الكشف عن سيارتها الكهربائية "bZ4X"

أعلنت شلاكة تويوتا الكشف عن سيارتها الكهربائية bZ4X، وذلك بالتعاون مع شركة سوبارو، ونقدم فيما يلي مواصفات السيارة الجديدة.





مواصفات سيارة تويوتا bZ4X





تأتي سيارة bZ4X للتمهيد كإنتاجية، ودون الكشف عن تفاصل يعتقد أن السيارة ستأتي مقاربة لتويوتا راف 4. وتتميز السيارة الاختبارية كما نرى بواجهة أمامية حادة ومصابيح نحيلة وأجزاء أيروديناميكية بارزة. ويمكن ملاحظة المقود المضلع في السيارة المعروضة في صالات معرض شنجهاي الدولي للسيارات، مقارنة بالمقود المستدير في الصور الرسمية من الشركة.



