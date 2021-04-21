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تويوتا تعلن الكشف عن سيارتها الكهربائية "bZ4X"

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 07:50 م
تويوتا bZ4X
تويوتا bZ4X
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أعلنت شلاكة تويوتا الكشف عن سيارتها الكهربائية bZ4X، وذلك بالتعاون مع شركة سوبارو، ونقدم فيما يلي مواصفات السيارة الجديدة.

مواصفات سيارة تويوتا bZ4X

تأتي سيارة bZ4X للتمهيد كإنتاجية، ودون الكشف عن تفاصل يعتقد أن السيارة ستأتي مقاربة لتويوتا راف 4. وتتميز السيارة الاختبارية كما نرى بواجهة أمامية حادة ومصابيح نحيلة وأجزاء أيروديناميكية بارزة. ويمكن ملاحظة المقود المضلع في السيارة المعروضة في صالات معرض شنجهاي الدولي للسيارات، مقارنة بالمقود المستدير في الصور الرسمية من الشركة.

تتميز تويوتا bZ4X بقاعدة عجلات e-TNGA التي تم تطويرها بالاشتراك مع سوبارو، وقالت تويوتا أن السيارة ستجمع بين الجودة التي تتمتع بها تويوتا والمتانة والدفع الرباعي من سوبارو لتحقيق تجربة قيادة مريحة وجذابة.

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