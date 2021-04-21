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طبيب الأهلي يكشف عن موعد عودة معلول

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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كشف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، عن موعد شفاء المحترف التونسى على معلول، الظهير الأيسر للفريق، تمهيدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

 

وصرح مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، ان المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق استفسر من أحمد أبو عبلة، عن موعد عودة علي معلول.

 

وقال أبو عبلة لموسيماني: ان معلول أمامه 3 أسابيع، من اجل ان يعود إلى التدريبات الجماعية، مع المارد الأحمر.

 

يذكر ان معلول يغيب عن الشياطين الحمر منذ الثامن من فبراير الماضي، بعدما تعرض للإصابة في مباراة بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري المصري الممتاز، غدًا الأربعاء على ملعب الأهلي وي السلام، في التاسعة والنصف مساءً.

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