Advertisements

استقبال 374 ألف طلب تملك للعقارات خلال 100 يوم بالمملكة

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالسعودية عن استقبال لجان النظر في طلبات تملّك العقارات خلال 100 يوم عبر منصة (إحكام) 374 ألف طلب تملك، فيما تجاوز عدد الطلبات المكتملة أكثر من 95 ألف طلبا، وذلك خلال الفترة من 20 ديسمبر/ كانون الأول 2020 وحتى 30 مارس 2021.

 

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن عدد اللجان المشكلة للنظر في طلبات تملك العقارات بلغ 17 لجنة، موزعةً على مختلف مناطق المملكة بواقع لجنة في كل منطقة، عدا منطقة الرياض التي تم تشكيل 4 لجان فيها.

 

وأضافت الهيئة، أن عدد الطلبات المكتملة خلال 100 يوم ومنذ إطلاق المنصّة بلغت 95.19 ألف طلبا، منها 38% في منطقة مكة المكرمة، تليها منطقة جازان بنسبة 15.7%، ثم منطقة عسير بنسبة 14%، فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل عدد طلبات مكتملة بعدد 71 طلبا.

 

ولفتت هيئة عقارات الدولة، إلى أنّ مركز التواصل الموحّد للجان النظر استقبل 70 ألف اتصال من قبل المستفيدين، مبينة أنه تم الرد على الاتصالات ومعالجتها بمستوى خدمة بلغ 99%، في حين سجّل مؤشر رضا المستفيدين عبر التقييم للمكالمات 98.7%، فيما استقبل البريد الإلكتروني لمركز خدمات المستفيدين في (إحكام) نحو 14 ألف رسالة، حيث تم الرد على كافة استفسارات المستفيدين المرسلة إلكترونيا.

 

وأطلقت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملّك العقارات منصة (إحكام) الرقمية؛ وذلك بهدف أتمتة أعمال اللجان والأمانة العامة وخدمة المستفيدين والتسهيل عليهم؛ حيال تقديم الطلبات ومتابعتها وحتّى إحالتها للمحكمة أو الرفع بها إلى المقام السامي.

 

واستقبلت المنصّة 13 مليون زائر خلال 100 يوم من تاريخ إطلاقها، وتم التعامل مع كافة الطلبات وفق منهجية واضحة ومحددة لمعالجة تدفق الطلبات إلى منظومة (إحكام) الإلكترونية عبر منهجية محوكمة للمسارات الفنية والشرعية والتنظيمية، بدءا من مرحلة تقديم الطلب والاستقبال ووصولا إلى إنجاز مراحل الفحص والتدقيق والمراجعة ومعاينة المصورات الجوية والإفادات من الجهات القضائية والتواصل مع المستفيدين عبر المنصة، انتهاءً بالعرض على اللجان وصدور التوصيات والإعلان، وذلك تمهيدا لتسليم الدفعة الأولى من المتقدمين للتعديلات الشكلية لحجج الاستحكام الذين تم استكمال كافّة المتطلبات لديهم.

 

وتهدف لجان النظر في طلبات تملّك العقارات التي تتكوّن من ممثلين من الهيئة العامة لعقارات الدولة، ووزارات المالية، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والداخلية؛ إلى تمكين المواطنين من تثبيت ملكياتهم للعقارات التي لا تحتوي على صكوك بعد استيفاء كافة المتطلبات والشروط اللازمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عقارات الشؤون البلدية والإسكان السعودية

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من إذاعة مباراة سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أول طلب رسمي من موسيماني بشأن الميركاتو الصيفي للأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة من نار.. تركيا تتخلى عن دعم الجماعة الإرهابية وتؤكد أزمتها ليست مع السيسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

تعرف على الأندية المنسحبة من بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ 37 دقيقة

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على خصوم الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «الجوكر»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

منذ 19 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

ننشر طرق التصالح وحالات الحذر في قانون مخالفات البناء الجديد

عاجل.. البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون المحال العامة

تشكيل منظومة لتطبيق قانون التصالح للأبنية المخالفة في البحيرة

مدير التخطيط العمراني بالبحيرة: تقسيم المحافظة لـ 5 قطاعات وتحديد قيمة التصالح لتقنين أوضاع الأبنية المخالفة

محافظ الجيزة يجتمع باللجان الفنية لمتابعة طلبات التصالح بمخالفات البناء

هبوط أرضي بسفارة البحرين وتلفيات عرضية.. تفاصيل جديدة عن ميل عقار الزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:11 م

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

03:01 م

مفاجأة من نار.. تركيا تتخلى عن دعم الجماعة الإرهابية وتؤكد أزمتها ليست مع السيسي

07:25 م

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

01:35 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من إذاعة مباراة سموحة

05:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر